Vitória derrota Estoril e está no grupo dos líderes

O Vitória de Guimarães venceu o Estoril por 1-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, e juntou-se ao grupo de líderes do campeonato, com FC Porto, Benfica e Boavista.

Em Guimarães, o avançado André Silva apontou o único golo da partida, aos 16 minutos, com o Estoril Praia a jogar desde os 60 minutos com menos um jogador, devido a expulsão do defesa Gonçalo Esteves.

Com este triunfo, os vimaranenses somam seis pontos em dois jogos e estão no grupo que lidera o campeonato, enquanto o Estoril Praia sofreu a primeira derrota e continua com três.

Veja o resumo da partida.