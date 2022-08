"Sérgio Conceição é o ponto forte do FC Porto"

O treinador Álvaro Pacheco garante que o Vizela vai jogar para ganhar na receção ao FC Porto, no domingo, na segunda jornada da I Liga de futebol, e considerou Sérgio Conceição como o "ponto mais forte" dos dragões.

"Temos uma identidade bem vincada, que é jogar sempre para ganhar, sabendo que não vamos poder ganhar os jogos todos. A vitória no último jogo [1-0 sobre o Rio Ave, fora] só nos deu três pontos, é uma migalha do que queremos no campeonato. Estou satisfeito pela exibição e pelo resultado, mas ainda temos muito por conquistar. O foco tem de estar no nosso processo e rendimento, olhos nos olhos dos adversários e acreditar que somos capazes", disse na conferência de imprensa de antevisão.

O treinador dos minhotos deixou um forte elogio ao seu congénere portista, considerando-o mesmo o ponto forte do FC Porto.

"O FC Porto é uma equipa muito forte no seu coletivo, mas se tivesse que escolher o seu ponto mais forte seria mesmo o treinador. O Sérgio Conceição é um excelente treinador pelo trabalho que tem vindo a fazer todos os anos, a perder jogadores que são influentes e ele a reinventar a equipa e a criar uma equipa competitiva, com rendimento muito alto", disse.

Álvaro Pacheco destacou ainda a "capacidade avassaladora" da equipa portista, notando ter "mais jogo interior", uma "nuance" em relação à época passada, e o avançado Taremi, que tanto procura a "profundidade" como o "espaço para fazer o elo de ligação".