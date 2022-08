Tondela e Benfica B empatam no arranque da segunda jornada

Tondela e Benfica B empataram, esta sexta-feira, a um golo, no Estádio Municipal de Aveiro, no arranque da segunda jornada da II Liga.

Na casa emprestada dos beirões, o Benfica marcou primeiro, aos 16 minutos de jogo, por Luís Semedo.

O Tondela empatou pouco depois, aos 25, com uma finalização dentro da área de Daniel dos Anjos, antigo jogador do Benfica B.

A partida complicou-se para as águias aos 64 minutos de jogo, quando Diego Moreira viu o segundo cartão amarelo e deixou o Benfica com dez unidades. O Tondela carregou, mas não conseguiu chegar ao golo da vitória que procurava.

Com este resultado, o Tondela lidera a II Liga, à condição, com 4 pontos, enquanto que o Benfica soma o seu segundo empate, com 2 pontos.