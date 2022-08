Rui Pedro Silva: "O resultado é demasiado dilatado para o que aconteceu"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão, acredita que a derrota por 3-0, em casa, frente ao Sporting de Braga, é um resultado "demasiado dilatado" para o que foi o jogo.

Em declarações à Sport TV no final da partida, o técnico prevê melhorias na equipa no futuro.

"Estamos a fazer uma equipa e a crescer. O resultado e demasiado dilatado para o que aconteceu em jogo. Estamos a melhorar e vamos ficar mais fortes", disse.

O técnico acredita que o Famalicão poderia ter feito dois golos: "Não queremos que esta seja a imagem da equipa. Não entrámos bem no jogo e sofremos dois golos em ressaltos. Na segunda parte a equipa mostrou uma boa reação e tivemos oportunidades. Se o tivéssemos feito, então teríamos entrado no jogo. A nossa produção ofensiva no segundo tempo foi bem melhor e poderíamos ter marcado um ou dois golos", termina.