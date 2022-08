Objetivo do Rio Ave é conquistar pontos frente ao Sporting

Luís Freire não embeleza o discurso. Nesta fase, para uma equipa que vem da II Liga, o importante é conquistar pontos. É disso que vai à procura em Alvalade, frente ao Sporting, esperando que os jogadores se apresentem "competitivos até ao fim".

"Se levarmos pontos, melhor. Vamos ser honestos, nós queremos pontos. Vimos da II Liga, também temos história, mas queremos aproximarmo-nos desse Rio Ave. Vamos tentar ser já competitivos ao máximo, discutir o jogo ao máximo, sabendo que não tem sido fácil para outros adversários", anota o treinador vilacondense, em conferência de imprensa.

Luís Freire dá os exemplos de Arouca e Marítimo, goleados na 1.ª jornada por Benfica e FC Porto, respetivamente, para referir que "não tem sido fácil para equipas da nossa dimensão contrariar o poder dos grandes".

O técnico acrescenta que essa diferença é ainda maior nas primeiras rondas, quando os clubes com maior poder económico montam os plantéis mais rapidamente.

Apesar desta realidade, Freire espera uma "boa resposta" dos seus jogadores, que frente ao Vizela, apesar da derrota por 0-1, "tiveram 60 minutos de qualidade". Frente ao Sporting, o Rio Ave vai "tentar criar espaços que eles podem pensar que não há".

Depois da entrada em falso no campeonato frente ao Vizela, o Rio Ave joga no sábado em Alvalade, com o Sporting, a partir das 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.