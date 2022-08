Casa Pia tem de ser "quase perfeito" para surpreender o Benfica

O treinador do Casa Pia acredita que, sendo competente, a sua equipa pode surpreender o Benfica, em Leiria, este sábado, no jogo da 2.ª jornada do campeonato.

À competência, todavia, será necessário adicionar outros fatores, sublinha Filipe Martins.

"Temos a ideia de trazer pontos. Teremos de ser quase perfeitos e esperar um dia desinspirado do Benfica que está numa fase muito positiva. Acreditamos que poderemos ter as nossas oportunidades. Se formos muito competentes, ofensiva e defensivamente, poderemos ter uma palavra a dizer no jogo", prevê o técnico, em declarações aos jornalista, numa conferência de imprensa realizada no Estádio Pina Manique.

O recinto está em obras e, por esse motivo, o jogo vai realizar-se em Leiria. A lotação do estádio está esgotada - cerca de 25 mil espectadores - e a maioria dos adeptos serão do Benfica. Um apoio que "pode não trazer vantagem", salienta Filipe Martins. "Se formos competentes até pode ser um foco de nervosismo", observa.

O treinador do Casa Pia refere que a sua equipa tentará retirar a bola do adversário, para lhe causar desconforto, e garante que não haverá qualquer marcação individual a Enzo Fernández, médio argentino que tem estado em destaque no Benfica, ou a outro jogador qualquer da equipa de Roger Schmidt. "Se estivermos focados num ou dois jogadores do Benfica seremos surpreendidos por outros", justifica.

O Casa Pia-Benfica, a contar para a 2.ª jornada da I Liga, realiza-se em Leiria, este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.