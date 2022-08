Casa Pia-Benfica com lotação esgotada em Leiria

O jogo entre Casa Pia e Benfica, no sábado, terá lotação esgotada em Leiria. Os casapianos anunciaram que já não há bilhetes para o dérbi lisboeta que se vai realizar em terreno neutro, devido às obras no Estádio Pina Manique.

Esperados cerca de 25 mil espectadores para o encontro da 2.ª jornada da I Liga, que tem início agendado para as 18h00.

O jogo devia realizar-se no Estádio Nacional, em Oeiras, recinto indicado pelo Casa Pia como alternativa ao Pina Manique. A mudança do relvado do Jamor obrigou os lisboetas a selecionar outro estádio e o de Rio Maior foi a opção, mas não foi validado por não ter condições para a vídeoarbitagem. Foi na sequência deste eventos que os casapianos acabaram por terminar em Leiria.