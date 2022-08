Casa Pia ainda não sabe onde vai receber Porto e Sporting

Há no entanto um regime de exceção para os clubes que sejam obrigados a indicar um estádio temporário, por motivo de obras requeridas pela Liga, que é o caso do Casa Pia.

A polémica estalou quando se voltou a ler o artigo 29.º do Regulamento das Competições da Liga e com atenção a alteração feita em 2016, que preenche o n.º4 do referido regulamento: "um clube que pretenda indicar um jogo [noutro estádio] com as equipas da Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, está obrigado a indicar o estádio alternativo para todos os três jogos (e apenas esses três jogos) que dispute na condição de visitado com essas três equipas”.

O presidente do Casa Pia, Vítor Franco, esclarece à Renascença que ainda está por esclarecer, junto da Liga, se terá necessidade de realizar os jogos com FC Porto e Sporting, no Estádio Municipal de Leiria, recinto em que vai jogar com o Benfica, na condição de visitado, este sábado, para a 2.ª jornada do campeonato.

Lúcio Correia, professor em Direito do Desporto, c(...)

Depreende-se, portanto, que quando jogar com o FC Porto, em janeiro, e com o Sporting, em abril, o clube poderá jogar no Estádio Pina Manique, reúna condições o recinto.

Vítor Franco, no entanto, diz que só mais tarde, "quando estivermos próximos desses jogos" é que o Casa Pia se vai informar junto da Liga. A sua preocupação, por ora, é acelerar as obras no Pina Manique.

"Temos de obedecer a três entidades - IPDJ, Câmara de Lisboa e Liga - e isso demora tempo. Estamos a fazer o máximo possível para regressarmos o mais cedo possível. Estamos a apontar o fim das obras para o fim do ano. Vamos ver se conseguimos, mas está complicado", lamenta.



O presidente do Casa Pia, clube que regressa à I Liga 83 anos depois da última e única presença, reconhece que disputar os jogos na condição de visitado fora de casa "é uma desvantagem". O ponto positivo de jogar no Muncipal de Leiria é que o estádio tem mais capacidade.

Devido às obras no Estádio Pina Manique, os casapianos indicaram o Estádio Nacional como alternativa. No entanto, o relvado do Jamor está a ser substituído e o clube recorreu ao estádio de Rio Maior. Esse recinto, no entanto, não tem condições para a vídeoarbitragem. Foi nesta sequência de eventos que Leiria surgiu como solução.

O Casa Pia-Benfica, a contar para a 2.ª jornada do campeonato, realiza-se no sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.