Banza bisa no regresso a Famalicão e dá primeira vitória ao Braga

O Sporting de Braga somou a sua primeira vitória no campeonato ao bater o Famalicão por 3-0.

Sequeira abriu o marcador aos 13 minutos de jogo, com um remate com o pé direito, o seu mais fraco, sem hipótese para Luiz Junior.

Simon Banza, contratado pelo Braga precisamente ao Famalicão, marcou no regresso à casa do antigo clube, de cabeça, após um ressalto, aos 18 minutos da partida.

O avançado francês viria a bisar no encontro já perto de fim, aos 79. É o melhor marcador do campeonato, com três golos apontados, juntando o que marcou ao Sporting na primeira jornada.

Artur Jorge soma a sua primeira vitória enquanto treinador do Braga e sobe à liderança da I Liga, ainda que à condição. Famalicão continua com 0 pontos.