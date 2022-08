Vice-presidente do Vitória de Guimarães demite-se cinco meses depois das eleições

Diogo Leite Ribeiro, vice-presidente e administrador da SAD do Vitória de Guimarães, anunciou a sua saída do clube, um dia depois da eliminação da Liga Conferência, sem explicar motivo.

Através das suas redes sociais pessoais, o dirigente anuncia a saída.

"Na impossibilidade de ter sido por outro meio e de o fazer pessoalmente, mas pretendendo que esta comunicação seja por mim transmitida e não por terceiros, venho dar nota de que renunciei aos cargos de Administrador da Vitória Sport Clube – Futebol SAD e de Vice-Presidente da Direção do Vitória Sport Clube, conforme comunicação entregue ao Conselho de Administração, à Direção e à equipa de gestão", disse.

A saída surge no dia seguinte à eliminação do Vitória da Liga Conferência, frente ao Hajduk Split, num jogo de ânimos quentes, dentro e fora do relvado.

É o terceiro contratempo para a direção de António Miguel Cardoso, que perdeu o diretor-desportivo Diogo Boa Alma semanas após as eleições, e o treinador Pepa, a poucos dias do início da temporada.