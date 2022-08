Ivo Vieira: "Fomos muito eficazes, mas foi uma exibição q.b."

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, acredita que o clube vive "um momento fantástico" com a qualificação para o "play-off" da Liga Conferência, mas não ficou totalmente satisfeito com a exibição na vitória por 4-0 frente ao Riga, salientando a eficácia em frente à baliza.

"Não foi uma boa primeira parte. Riga vinha para nos ferir em transições, fechou o meio. Tivemos felicidade no jogo em fazer os três golos, que nos deu algum conforto. Dei oportunidade a alguns atletas para terem espaço, fizemos as coisas bem a espaços. Não foi um jogo de grande qualidade e mais-valia, foi q.b., fomos muito eficazes em zonas de finalização. Resultado não espelha o que foi o jogo, tenho pés bem assentes no chão e sei o que temos de fazer para sermos melhores", disse, à Sport TV.

Ainda assim, o técnico madeirense dedica a vitória aos adeptos: "É um momento fantástico por causa dos adeptos, estiveram em grande número e isto é para eles, viver este momento num clube que há três anos vivia um momento dificílimo e hoje desfrutar um jogo desta natureza".

O treinador assume a inexperiência da maioria do plantel, mas elogia a entrega dos jogadores.

"É um momento diferente, é uma novidade para a maioria deles, há alguma adrenalina e ansiedade, tento que fique fora do campo, mas a equipa precisa de crescer. É com trabalho, é só o terceiro jogo da época. A competição vale muito, é histórico para o clube, resultado foi o mais importante. Lutaram, fizeram tudo para ganharam, deram uma boa resposta fisicamente. Em termos de qualidade de jogo, temos de ser mais fortes. É isso que vai valorizar os atletas", atira.

"Play-off" não é fácil

A separar o Gil Vicente da fase de grupos está uma eliminatória com o AZ Alkmaar, que goleou o Dundee United. Ivo Vieira espera mais dificuldades.

"Vai aumentar grau de dificuldade, vai ser um adversário mais capaz. O AZ lutava pelo título no seu campeonato há três anos. Vamos surpreender na qualidade de jogo e tentar associar a um bom resultado. Não é um 'play-off', mas temos o mesmo ponto de partida, vamos discutir a eliminatória. Estamos lá por mérito, preparados para um jogo mais difícil", termina.