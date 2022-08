Gil Vicente joga por uma vaga no "play-off" da Liga Conferência

O Gil Vicente vai tentar hoje qualificar-se para o "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, tendo para isso que vencer na receção ao Riga FC, em Barcelos.

Na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Letónia, a equipa gilista empatou 1-1, com Douglas Aurélio a colocar o conjunto letão em vantagem, aos 18 minutos, e Boselli a repor a igualdade, aos 63.

Caso se apure, o Gil defrontará no "play-off", com jogos agendados para 18 e 25 de agosto, os escoceses do Dundee United ou os neerlandeses do AZ Alkmaar. Os britânicos triunfaram por 1-0 na primeira mão.

Os gilistas chegam à segunda mão do derradeiro jogo motivados com a vitória na ronda inaugural da I Liga, frente ao Paços de Ferreira (1-0), no mesmo palco onde vão receber o conjunto letão.

Gil Vicente e Riga FC defrontam-se a partir das 20h00, no Estádio Cidade de Barcelos, um duelo que será arbitrado pelo ucraniano Mykola Balakin.

Na quarta-feira, o Vitória de Guimarães caiu na mesma fase ante os croatas do Hajduk Split, face à derrota por 1-3 na Croácia, na primeira mão, e ao triunfo por 1-0 em Guimarães, na segunda.