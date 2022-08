Casa Pia não estará obrigado a receber Porto e Sporting em Leiria

O Casa Pia vai jogar com o Benfica no Estádio Municipal de Leiria, na 2.ª jornada da I Liga, mas não estará obrigado a jogar com FC Porto e Sporting naquele recinto, como prevê o n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal.

Em causa está a exceção que consta do n.º 7 do mesmo artigo, em que "é admitida a alteração temporária de estádio, no caso de obras exigidas pela Liga Portugal (...), cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)".

Ao que a Renascença apurou, caso as obras no Estádio Pina Manique estejam concluídas, o Casa Pia poderá disputar os jogos, na condição de visitado, com FC Porto, em janeiro, e Sporting, em abril, na sua casa e não estará obrigado a deslocar-se a Leiria.

A título de exemplo, em 2019/20, a B Sad jogou com FC Porto e Benfica no Estádio do Jamor e, devido às más condições do relvado, que impossibilitaram a utilização daquele recinto, receberam o Sporting no estádio da Cidade do Futebol.

Norma "é absurda e contempla o favorecimento de três em detrimento dos outros"

Independentemente da exceção que consta do Regulamento das Competições, a norma não deixa de ser observada pelo professor de Direito do Desporto, Lúcio Correia, como "absurda".

"Contempla o favorecimento de três em detrimento dos outros. O que me parece estranho e me espanta é como os clubes aceitam que haja uma norma criada para três clubes. Estranho até a posição do Sporting de Braga, que é neste momento um clube grande, e não veio a terreiro dizer que isto não faz sentido", afirma Lúcio Correia, em entrevista à Renascença.

Em causa está a alteração ao artigo 29.º do Regulamento de Competições da Liga que prevê que "um clube que pretenda indicar um jogo [noutro estádio] com as equipas da Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, está obrigado a indicar o estádio alternativo para todos os três jogos (e apenas esses três jogos) que dispute na condição de visitado com essas três equipas”.



"Não me parece que isto leve a uma situação de verdade desportiva ou contribua para a credibilização da competição, pelo contrário. É uma questão de querer colocar três em pé de igualdade, em detrimento dos outros", comenta Lúcio Correia.

O professor em Direito do Desporto salienta que "quem fica prejudicado nesta situação são os adeptos do Casa Pia, que vão ter de se deslocar a Leiria neste fim de semana, por uma questão de impossibilidade, mas quando jogar com o Porto e o Sporting têm de voltar a deslocar-se a Leiria, mesmo que tenham condições no seu próprio estádio".

Por indisponibilidade do Estádio Pina Manique, que está em obras, o Casa Pia indicou o Estádio Nacional como campo alternativo. No entanto, a mudança do relvado do Jamor obrigou os lisboetas a procurar outra solução. Rio Maior foi a escolha, mas a impossibilidade de ter o sistema de vídeoarbitragem em funcionamento naquele estádio levou à marcação do jogo com o Benfica para Leiria.

O Casa Pia-Benfica está marcado para sábado, às 18h00, no Municipal de Leiria. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.