Braga resolve excedentário. João Novais vai jogar nos Emirados Árabes Unidos

O Sporting de Braga anunciou que chegou a acordo com o Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos, para a transferência do médio João Novais.

O médio português de 29 anos já não tinha integrado o plantel de Carlos Carvalhal na época passada, tendo sido cedido ao Alanyaspor, da Turquia, onde somou três golos e oito assistências.

"O SC Braga agradece o empenho e dedicação de João Novais e deseja-lhe as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira", afirma o Braga, na nota oficial.



Será a segunda experiência de Novais no estrangeiro, a primeira no Médio Oriente. Formado no Coimbrões, FC Porto e Leixões, foi em Matosinhos que se estreou no futebol profissional.

Afirmou-se na I Liga no Rio Ave e esteve três épocas na equipa principal do Braga, onde disputou 110 jogos. No Al Bataeh, junta-se ao português Artur Jorge, para além de outros com passagem pela I Liga, como Lourency e Cafú Phete .