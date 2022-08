Troféu da Taça de Portugal do Desportivo das Aves está em leilão

O troféu da Taça de Portugal conquistado pelo Desportivo das Aves em 2018 está em leilão, ainda como consequência do processo de insolvência da SAD.

O taça está em processo de leilão gerido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto. A oferta mais alta, até ao momento, é de 1,361 euros.

A SAD do Aves fechou portas em setembro de 2020, depois de ter desistido da participação no Campeonato de Portugal.

Em 2019/20, o Aves foi despromovido desportivamente à II Liga, fruto do último lugar do campeonato. No entanto, o clube não cumpriu com os pressupostos financeiros e falhou a inscrição na II Liga, tendo sido relegado diretamente para o Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão, tal como o Vitória de Setúbal.

Os problemas financeiros do Aves foram públicos durante a temporada, com salários em atraso que levaram à rescisão de contrato unilateral de vários jogadores.