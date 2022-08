Moreno responde ao Hajduk Split. "Não temos medo e o que foi dito não nos passou ao lado"

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, garante que a equipa não tem medo do Hajduk Split. Lukas Grgic, jogador dos croatas, afirmou que não temia o ambiente em Guimarães porque viu "medo nos olhos" dos jogadores vitorianos na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Em resposta, Moreno pede inteligência emocional aos seus jogadores, mas garante que as declarações de Grgic não passaram ao lado do grupo.

"Não há medo, há respeito. Respeitamos quem defrontamos, mas medo não existe. Esse tipo de comentário pede controlo emocional da nossa parte. Enquanto grupo, temos de ter muita paixão, mas com controlo emocional alto. Se nos focarmos muito isso podemos não ter discernimento. O atleta do Hajduk falou o que quiser, não nos passou ao lado, mas medo não existe", começou por dizer.

O técnico acredita que os minhotos podem dar a volta à eliminatória, depois da derrota por 3-1 em Split.

"Temos de jogar melhor e podemos jogar melhor do que o que fizemos em Chaves. Se quisermos resolver as coisas muito rápido, pode correr mal, mas queremos entrar forte. Temos qualidade para fazer dois golos a esta equipa. Os sinais do jogo na Croácia fazem-nos acreditar nisto", atira.

Varela sem medo

O capitão de equipa vitoriano reagiu com um sorriso irónico em relação às palavras do adversário.

"Um jogador que dá esse tipo de declarações não conhece o Vitória, os jogadores, os adeptos e a nossa cidade. Medo nunca fez parte do nosso dicionário. Lá estaremos para competir e dar o nosso melhor para tentar passar a eliminatória", termina.