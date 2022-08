Desportivo das Aves fará "tudo para resgatar a Taça de Portugal"

O presidente do refundado CD Aves 1930, António Freitas, garante que o clube fará tudo para resgatar o troféu da Taça de Portugal que está em leilão público . O troféu está sem dono, depois da insolvência da SAD do clube, em 2020.

António Freitas admite que a gestão tem sido "dolorosa". Desde que assumiu as rédeas do emblema avense pela segunda vez, em 2019, contou com "muitas surpresas negativas", apontando muitas das culpas à SAD na extinção do antigo clube. "São problemas atrás de problemas, por causa de uma SAD que nos desgraçou", lamenta.

Neste momento difícil da nova vida do histórico português, o CD Aves 1930 prepara-se para disputar a Divisão de Honra da AF Porto, o sexto escalão do futebol nacional.

Depois de duas subidas de divisão consecutivas, o presidente fala de um processo de reestruturação lento e com "muito sacrifício": "Temos o estádio, o complexo, o pavilhão e isto transmitem muitas despesas para o clube".

António Freitas confessa que a direção conta "os cêntimos todos os dias". Ainda assim, enquanto "tiver sorte e saúde", o líder promete não "abandonar o barco" e mostra-se "perfeitamente confiante" de que "a taça será do Desportivo das Aves". "Vamos ganhá-la", exclama.

A Taça de Portugal conquistada há quatro anos é o título mais importante de todo o currículo avense, que conta ainda com um campeonato da segunda divisão B, de 1985. O troféu está em processo de leilão gerido pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto. A oferta mais alta, até agora, é de 1,361 euros

Em 2020, o Desportivo das Aves desceu à II Liga, mas viria a cair para o Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão do futebol português, por incumprimento financeiro. A SAD do emblema avense viria a desistir da competição ainda em setembro do mesmo ano.

A insolvência da SAD motivou a extinção da secção de futebol do histórico clube nortenho, 90 anos depois da sua fundação. A equipa voltou aos relvados ainda em 2020, no último escalão da AF Porto, sob a nova designação CD Aves 1930.