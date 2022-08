Comissão de Instrutores "perplexa" com denúncia do Conselho de Disciplina

A Comissão de Instrutores da Liga de Clubes reage com "perplexidade" ao comunicado do Conselho de Disciplina, que acusou o organismo de ter deixado prescrever 13 processos disciplinares.

Em comunicado, o organismo da Liga assume "perplexidade, desconhecendo e não vislumbrando com que motivação e objectivos o CD divulgou esta informação".

"A celeridade na tramitação de todos os processos disciplinares foi e é, sempre, um objectivo da CI, que pauta a sua actuação nesse sentido. A declaração de urgência não tem o condão de ampliar prazos de prescrição", justifica.

A Comissão de Instrutores garante que tem estado "sempre disponível para dialogar com o CD, colaborando em benefício da Justiça Desportiva. Tal disponibilidade mantém-se, cabendo exaltar a imperativa independência dos órgãos da Justiça Desportiva, e a inexistência de uma hierarquia entre os mesmos, que exercem as suas competências em diferentes fases processuais, com respeito pelo princípio da separação de poderes, constitucionalmente consagrado".

Segundo "A Bola", as águias ficam ilibadas de todos os castigos de jogos à porta fechada por apoio ilegal a claques na época 2019/2020.

O Conselho de Disciplina explicou que solicitou informação à Comissão de Instrutores sobre a existência de processos em risco de prescrição, tendo em vista a eventual necessidade de declarar urgentes os processos relativamente aos quais tal risco existisse, ao que a Comissão de Instrutores garantiu que não existiam casos em risco de prescrição.