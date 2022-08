Reduzido a dez, Leixões segura empate em Penafiel

Penafiel e Leixões empataram, sem golos, no encerramento da primeira jornada da II Liga.

O médio Evrard Zag complicou a tarefa para a equipa de Matosinhos ao ser expulso ainda na primeira parte, por acumulação de amarelos, aos 41 minutos de jogo.

O Penafiel carregou no segundo tempo, mas não conseguiu desfazer o empate sem golos, muito devido a uma grande exibição de Beunardeau, guarda-redes do Leixões.

O Leixões, que arrancou o campeonato com menos um ponto, devido a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, chega aos zero pontos, menos um do que o Penafiel.

No final da partida, Vítor Martins, treinador do Leixões, elogia a atitude dos seus jogadores em segurar o empate: "A minha estreia é indiferente, a expulsão teve uma influência tremenda, quero que a equipa represente bem o Leixões e acho que demos esse sinal hoje".

Já Filipe Rocha, técnico do Penafiel, gostou do que viu e espera que os golos comecem a aparecer nas próximas partidas.

"O primeiro jogo é sempre de alguma ansiedade, é normal que as coisas não saiam. Eles fecharam-se com a expulsão, é normal. Tivemos uma bola no poste, várias oportunidades, o futebol é assim. O grupo merecia a vitória porque deu tudo. Vamos crescer, temos de dar continuidade nos proximos jogos", disse.