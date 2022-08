Ivo Vieira: "Vitória justa, mas temos de fazer mais"

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, acredita que a vitória frente ao Paços de Ferreira, por 1-0, é justa, mas não está totalmente satisfeito com a exibição, que encara com naturalidade por se tratar de início de época.

"Os jogadores tiveram um grande compromisso e lutaram para este resultado. É um jogo de início de época, era fundamental somar os três pontos e entrar bem, pode fazer os atletas crescer num ambiente favorável que pode ser o Gil. Não foi um jogo perfeito, quero muito mais do que isto, mas acho que fizemos por merecer na segunda parte. Uma vitória justa, mas temos de fazer mais", disse, à Sport TV.

O técnico madeirense, que orientou o seu primeiro jogo no campeonato pelo Gil, reconhece que colocar mais um avançado em campo - Alipour, autor do golo - foi a decisão correta.

"Tento ser o mais positivo possível, procurar o resultado. Nem sempre corre bem, mas a equipa trabalhou para que isto acontecesse", atira.