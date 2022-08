Governo garante que reforma do TAD só com consenso alargado

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, avisou esta segunda-feira que uma eventual reforma do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) só pode avançar com um consenso alargado, mostrando-se disponível para ouvir propostas.

"Uma reforma do TAD, se vier a existir, só se for objeto de uma proposta muito mais alargada por parte dos responsáveis das entidades que se relacionam ou cujas instituições estão diretamente relacionadas com o funcionamento do TAD", afirmou.

João Paulo Correia falava à agência Lusa a propósito de declarações proferidas, na semana passada, pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, sobre o funcionamento do TAD.

O presidente da LPFP defendeu então que o Tribunal Arbitral do Desporto não deveria existir e sugeriu ao Governo a criação de um organismo que pudesse decidir mais rapidamente os casos jurídicos.

"O poder político deveria centrar-se na criação de um tribunal desportivo que tratasse destes temas de forma eficaz, com processos céleres e capazes", afirmou, lembrando que, nos atuais moldes, um castigo decidido pelo Conselho de Disciplina tem ainda recursos para o TAD e depois para o Tribunal Central, atrasando os processos.

Esta segunda-feira, em Évora, o secretário de Estado considerou que "reformas estruturantes devem ser muito bem ponderadas", vincando que as entidades relacionadas com o funcionamento do TAD "devem ser chamadas a refletir sobre o funcionamento do tribunal".