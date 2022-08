César Peixoto: "A sensação é amarga e estamos frustrados"

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, acredita que derrota em casa do Gil Vicente é injusta e a equipa poderia até ter saído com uma vitória.

"A sensação é amarga, fizemos um grande jogo, o resultado é injusto, tivemos mais oportunidades e mais claras. Estamos frustrados, quisemos jogar olhos nos olhos, é isto que vamos continuar a fazer. Dá para perceber o que é que o Paços vai fazer esta época", começou por dizer, à Sport TV.

O técnico pacense acredita que a equipa precisa de reforços, mas os indicadores são positivos para o treinador.

"A equipa demonstrou que quer vencer, fomos infelizes, até pela forma como sofremos o golo. Os jogadores que chegaram têm qualidade, não queremos ninguém para fazer número. Com mais opções, mais competitiva vai ficar a equipa. O futuro vai ser positivo, confio muito nos jogadores. Por mero azar não levamos um ponto, ou até três", termina.