Artur Jorge. "Com esta atitude vamos estar sempre mais perto de ganhar"

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, estava contente com a exibição da sua equipa contra o Sporting (3-3).

"Mostrámos o grande caráter do Sp. Braga. Demos uma resposta muito positiva frente a uma equipa com muita qualidade e onde podemos mostrar o que valemos e a nossa capacidade. Com esta atitude vamos estar sempre mais perto de ganhar, que é o que queremos em todos os jogos", referiu à Sport TV.

O técnico dos arsenalistas reconhece que “há ideias novas com a minha chegada cá. Queremos ser competitivos e competentes, fomos competitivos mas nem sempre competentes”.

“Acabámos por ter a oportunidade de ter um ponto somado frente a um rival. Principalmente na segunda parte, o jogo partiu-se e tivemos melhor na parte final do jogo, face ao que foi a vontade que tínhamos de ganhar para premiar os adeptos”, acrescentou.

Sporting e Sp. Braga empataram 3-3 na Pedreira na primeira jornada da I Liga.