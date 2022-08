Vasco Seabra. “Resultado demasiado volumoso”

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, considera que o resultado (5-1) no Dragão “foi demasiado volumoso para aquilo que aconteceu nas quatro linhas”.

Segundo Vasco Seabra, “entrámos afoitos, com vontade de incomodar o FC Porto, pelo menos duas boas oportunidades. Entrámos a conseguir chegar à baliza do FC Porto” e depois, “mesmo com 0-1, o Joel teve o 1-1, mas Diogo [Costa, guardião do FC Porto] efetuou uma defesa extraordinária”.

O técnico dos insulares reconhece que, depois disso, a sua equipa não jogou como deveria ter feito.

“Globalmente até estávamos a fazer um bom jogo, em particular na primeira parte. O 1-0 aconteceu, contra a corrente do jogo, depois sofremos o segundo e terceiro golos quase seguidos quando a nossa melhor fase foi antes desses dois golos. Na segunda parte, houve desgaste acumulado, mais ainda com o avolumar do resultado. Por isso, repito, considero o resultado demasiado volumoso para aquilo que se viu nas quatro linhas”, disse.

“Tivemos mais duas oportunidades de golo na segunda parte, antes do golo. Não aconteceu, mas sabemos para onde queremos ir. Tivemos coisas muito boas no jogo. Erros destes que fazem crescer, é eliminá-los o mais rápido possível, para pensarmos no patamar seguinte», acrescentou.

Vasco Seabra considera que “a equipa tem de ser mais agressiva do que foi. Mesmo quando ganhamos, podemos perder confiança se não fizermos as coisas com a nossa identidade. Não é por perdemos por um resultado demasiado volumoso. O Marítimo vai ser uma equipa muito competitiva e capaz de lutar em todos os jogos pelos três pontos”.