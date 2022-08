Estoril derrota Famalicão

O Estoril derrotou em casa o Famalicão, por 2-0, no primeiro encontro das duas equipas na edição 2022/23 da I Liga de futebol.

Na estreia de Nelson Veríssimo no comando dos canarinhos, Francisco Geraldes (20 minutos) e Arthur (45) marcaram os golos do Estoril Praia, com dupla assistência de Tiago Gouveia.

Nota ainda para Álex Millán (52), que desperdiçou um penálti para o Famalicão.

O conjunto do concelho de Cascais junta-se a Benfica e Vizela no lote de equipas que venceram os jogos de estreia nesta edição da I Liga.

Veja o resumo da partida: