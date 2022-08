Braga quer “ganhar o jogo” ao Sporting

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, perspetiva um jogo equilibrado na receção ao Sporting, mas assegura ambição de vencer a partida da primeira jornada da I Liga, no domingo.

"É um jogo que perspetivo que possa ser equilibrado. Vão estar duas boas equipas em confronto, com ambições altas para a próxima temporada. Temos respeito pelo Sporting, sabemos da sua valia, mas temos noção do que podemos fazer, esse é o nosso foco, saber o que podemos fazer enquanto equipa. Vamos procurar ganhar o jogo, como em todos os jogos da temporada", disse, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para a receção aos leões, Artur Jorge terá o plantel todo disponível: "Estamos na máxima força, a equipa vai depender das minhas opções e decisões para poder atacar o jogo e vencer".

Na véspera, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, incluiu o Sp. Braga no lote de equipas candidatas ao título e o próprio Artur Jorge, em recente entrevista televisiva, disse ambicionar um lugar no pódio. Hoje, contudo, e confrontado com a afirmação do técnico dos dragões, foi cauteloso nas metas a atingir.

"Vamos ser seguramente uma equipa ambiciosa ao longo o campeonato. Parece-me prematuro, nesta altura, determinar metas para o que queremos atingir, temos é que ser competitivos e competentes em todos os jogos para atingir o objetivo que temos internamente", disse.

O técnico falou ainda sobre os quatro reforços assegurados para a nova temporada: o lateral direito espanhol Victor Gómez (emprestado pelo Espanyol de Barcelona), o defesa central francês Niakaté (emprestado pelo Guincamp), o ponta-de-lança francês Banza (ex-Famalicão) e o extremo internacional mexicano Diego Lainez (emprestado pelo Bétis).

"São quatro reforços que eu próprio escolhi. Tive a oportunidade de ver muitos jogadores, foi-me facultada uma base de dados para percebermos que posições e jogadores queríamos. Acredito muito nesses quatro jogadores, têm uma margem de progressão muito interessante", avaliou.

Artur Jorge não quis pronunciar-se sobre a eventual saída de Ricardo Horta, que continua a ser apontado ao Benfica, depois de David Carmo ter rumado ao FC Porto, notando que apenas a transferência do defesa central era um "dado adquirido".

"Temos reforços para dotar a equipa de mais valias. Não sinto qualquer tipo de pressão, mas sinto uma equipa capaz de estar preparada de dar resposta para serem úteis durante a época", disse.

O treinador apostou na pré-época num esquema tático 4x4x2 e disse-se "satisfeito com a resposta e o rendimento da equipa".

"Aquilo que fizemos na pré-época foi importante para a assimilação das ideias que temos para a próxima temporada. Tivemos rendimento desportivo, assim como crescimento individual e coletivo. O que fizemos deixa-nos confortáveis, sem poder dizer que está tudo feito porque vamos precisar de ter uma resposta muito capaz e competente já na primeira jornada para podermos arrancar da forma como queremos", disse.

O treinador destacou ainda a "grande comunhão" sentida entre os adeptos e a equipa no recente evento 'SC Braga Day', realizado no centro da cidade.

"Foi um momento de grande comunhão e festivo para todos nós. Não é, de todo, oportuno traçar metas e objetivos para a praça pública, mas é importante ter o apoio de todos os adeptos para sermos sempre e em cada jogo mais fortes, ambiciosos e determinados", salientou.

Sp. Braga e Sporting defrontam-se a partir das 18h00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da ronda inaugural do campeonato que será arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.