Vasco Seabra convoca 20 jogadores para a visita ao Dragão

Os avançados Pablo Moreno e Jesús Ramírez, que chegaram ao Marítimo na semana transata, integram o lote de convocados para a visita ao FC Porto, na jornada inaugural da I Liga.

Apesar do pouco tempo de trabalho com o conjunto insular, ambos foram chamados por Vasco Seabra para o encontro de sábado, no Estádio do Dragão, devido à escassez de opções ofensivas, tendo apenas Joel Tagueu, o único ponta de lança de raiz que transitou da temporada transata.

O guarda-redes Matous Trmal, emprestado pelo Vitória de Guimarães, também está presente nos "eleitos" para o embate frente ao campeão nacional em título, tendo o checo chegado a integrar a ponta final do estágio dos madeirenses em Lousada.

Do lote de "caras novas" no plantel maritimista, o médio ofensivo Lucho Vega, ex-Estoril, também mereceu a confiança do técnico para o pontapé de saída na edição 2022/23 da I Liga, ao contrário de Rafael Brito e João Afonso, ambos lesionados, tal como o lateral Vitor Costa.

O Marítimo visita o FC Porto, às 20h30 de sábado, em partida da primeira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 20 convocados:

Guarda-redes: Miguel Silva, Matous Trmal.

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, China e Leo Andrade.

Médios: Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Lucho Vega e André Teles.

Avançados: André Vidigal, Pablo Moreno, Jesús Ramírez, Clésio Baúque e Joel.