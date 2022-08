Tondela vai jogar em Aveiro nos dois primeiros jogos em casa

A Liga de Clubes confirmou que o Tondela vai disputar os seus dois primeiros jogos em casa no Estádio Municipal de Aveiro.

O Estádio João Cardoso está a sofrer trabalhos de recuperação do relvado, que não estarão prontos a tempo do arranque do campeonato.

Nesse sentido, o Tondela-Benfica B e Tondela-Covilhã, da segunda e terceira jornadas da II Liga, respetivamente, serão jogados em Aveiro, onde o clube já jogou na última semana, na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao FC Porto.