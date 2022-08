Nota 3 para Manuel Mota. "Vermelho mal mostrado, teria sido melhor jogo sem VAR"

"Expulsão não tem nada de justo. A decisão inicial era a correta. Quaresma cortou uma jogada de perigo, foi bem advertido com amarelo. Analisando o jogo, vemos que ninguém no estádio, nenhum jogador, estava a contar com um vermelho", começou por dizer.

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca , dá nota 3 à arbitragem de Manuel Mota, que expulsou Quaresma de forma errada, no entendimento do comentador de arbitragem da Renascença .

Treinador do Arouca recorda expulsão no jogo no Es(...)

O antigo árbitro atribui mais culpas ao videoárbitro: "Uma má colaboração do VAR, também com alguma responsabilidade do Manuel Mota, porque aceitou a opinião. Parece-me muito mau serviço do VAR. Não era, de todo, uma jogada de golo evidente. Basso estava perto do lance, iria fazer pressão sobre o Rafa. Sem VAR, teria sido melhor jogo. Nota 3", atribui.

Paulo Pereira considera que houve ainda algum exagero nos cartões amarelos, como os que foram mostrados a Florentino e Rafa Silva.

Gonçalo Ramos pediu penálti no segundo tempo, "mas tentou sacar a grande penalidade". Boa decisão de Manuel Mota e do VAR.