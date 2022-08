Depois de uma época sem jogar, Pelé volta a Portugal para jogar no Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação de Pelé, que rescindiu contrato com o Mónaco e reforça os minhotos até ao fim da época.

O médio de 30 anos regressa ao futebol português, onde fez a maior parte da carreira. Pelé não fez qualquer jogo pelo Mónaco na temporada passada e não joga desde 2020/21, no Rio Ave.

Formado no Belenenses, Pelé conta com passagens pelo AC Milan, onde nunca se estreou. Foi cedido ao Olhanense e Belenenses, antes de ser contratado pelo Benfica, onde também nunca jogou.

Seguiram-se passagens pelo Paços de Ferreira e Rio Ave, já em definitivo nos vila-condenses. Foi contratado pelo Mónaco em 2018 depois de uma grande época no Rio Ave, mas nunca se afirmou. Seguiram-se empréstimos no Nottingham Forest e Reading.

"Conheço a ambição do Futebol Clube de Famalicão e espero ser mais um elemento a contribuir para uma época de sucesso. Estou muito feliz por estar de regresso a Portugal e muito motivado para ajudar com a minha experiência um clube que se apresenta com capacidade e vontade para continuar a crescer", disse, citado pelo clube.

Pelé é o décimo reforço do defeso, depois de Zaydou Youssouf, Aguirregabiria, Rui Fonte, André Simões, Théo Fonseca, Owen Beck, Kadile, Colombatto e Álex Millán.