Cassiano deixa o Vizela e ruma à Arábia Saudita

Em duas épocas, Cassiano fez 66 jogos e marcou 25 golos. Foi a terceira temporada do brasileiro no futebol português, depois de ter representado o Boavista. O Al-Faisaly foi 13.º classificado da liga saudita, na época passada, mantendo-se no escalão principal.

O Vizela confirma o adeus de Cassiano, sem revelar os valores de negócio. O avançado, de 33 anos, deixa o clube, após duas épocas históricas. Foi o melhor marcador da II Liga, no ano da subida, e na temporada passada foi um dos melhores marcadores da equipa, a par de Schettine, com nove golos.

Com a saída de Cassiano, e depois de Schettine, que estava cedido pelo Braga, ter rumado ao Grasshoppers, o Vizela está com urgência de garantir reforço para o centro do ataque. Álvaro Pacheco tem apenas um ponta de lança no plantel, o nigeriano Friday Etim, de 20 anos. Na época passada, Etim foi o melhor marcador da Liga Revelação, com 14 golos.

O internacional montenegrino Milutin Osmajic tem sido apontado, pela imprensa, como alvo dos vizelenses. O ponta de lança, de 23 anos, fez um golo, em 13 jogos pelo Cádiz, na última temporada. em janeiro foi cedido ao Bandirmaspor, da segunda divisão turca. Fez sete golos, em 14 jogos.