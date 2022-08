Armando Evangelista: "Manuel Mota e Benfica-Arouca não casam"

Armando Evangelista, treinador do Arouca, deixou críticas à arbitragem de Manuel Mota devido à expulsão de Quaresma na primeira parte.

O técnico recordou o jogo na Luz da época passada, também no início do campeonato e com expulsão do guarda-redes Victor Braga.

"Jogámos na Luz com menos um no início da época passada também. A coisa não casa com Manuel Mota num Benfica-Arouca na Luz", disse, na "flash" da BTV.

Ainda assim, o técnico tira aspetos positivos do jogo, como a possibilidade de uma adaptação mais rápida dos novos jogadores.

"Foi um jogo de dificuldade elevada, como era de prever. Momento do Benfica, embora seja prematuro, é bom. Sabíamos das dificuldades. Há coisas positivas, jogando na Luz, estreando um grande número de jogadores, não poderiam ter tido um melhor batismo para sentirem as dificuldades que vamos ter. Deu para apalpar o pulso do que vamos ter pela frente. Tentámos trabalhar um sistema diferente", disse.

Em relação aos objetivos de temporada, o treinador é claro: a manutenção.

"Objetivos do Arouca são óbvios, que é a manutenção. Quanto mais cedo, melhor. Vamos ter de sofrer, ter esta estreia para vários atletas que chegaram a Portugal acaba por ser positivo, sentiram a dificuldade do campeonato. É preciso tempo, temos trabalhado muito para os integrar o mais rapidamente possível. Campeonato começou e já não pára", termina.