Reviravolta do Hajduk Split compromete futuro do Vitória de Guimarães na Liga Conferência

O Vitória de Guimarães perdeu, por 3-1, em casa do Hajduk Split, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Na Croácia, a equipa de Moreno foi a primeira a marcar, aos 61 minutos, através de um grande golo – num remate de fora da área – de Miguel Maga. Um pontapé ao ângulo na sua estreia a marcar pela formação principal dos vitorianos.

Porém, aos 67, o kosovar Sahiti empatou e, aos 75, Melniak colocou o conjunto anfitrião na frente do resultado. A três minutos do fim, o ex-Benfica Filip Krovinovic fez também um grande golo e fechou as contas em 3-1.

A segunda mão, em Guimarães, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 10, às 17h00.

Quem sair desta eliminatória já sabe que vai defrontar o Villarreal no "play-off".