Primeiro clássico da época já tem hora marcada

O clássico entre FC Porto e Sporting, da terceira jornada do campeonato, vai jogar-se a 20 de agosto, sábado, às 20h30. A Liga de Clubes anunciou, esta quinta-feira, os horários da jornadas 3 e 4 da I Liga.

O grande destaque é o clássico no Estádio do Dragão, na terceira jornada, que arranca com o Estoril-Rio Ave, na sexta-feira, dia 19 de agosto, às 20h15.

Benfica-Paços de Fereira da terceira jornada vai apenas disputar-se no dia 30 de agosto, uma terça-feira.

Na quarta jornada, os pacenses dão o pontapé de saída com a receção ao Estoril Praia, no dia 26 de agosto, às 20h15, numa sexta-feira.

Benfica joga no sábado, no Bessa, às 18h00, enquanto que o Sporting recebe o Desportivo de Chaves pouco depois, às 20h30. O campeão nacional FC Porto joga em casa do Rio Ave no domingo, às 20h30.

Confira o calendário completo das referidas jornadas:

Jornada 3

Sexta-feira, 19 de agosto

Estoril Praia – Rio Ave FC , 20H15

Sábado, 20 de agosto

Santa Clara – FC Arouca, 15H30

GD Chaves – FC Vizela, 18H00

FC Porto – Sporting CP, 20H30

Domingo, 21 de agosto

Casa Pia AC – Boavista FC, 15H30

SC Braga – Marítimo M., 18H00

Portimonense – Vitória SC*, 20H30

Segunda-feira, 22 de agosto

Gil Vicente FC – FC Famalicão*, 20H15

Terça-feira, 30 de agosto

SL Benfica - FC Paços de Ferreira, 20H15

Jornada 4

Sexta-feira, 26 de agosto

FC Paços de Ferreira – Estoril Praia, 20H15

Sábado, 27 de agosto

Marítimo M. – Portimonense, 15H30

Boavista FC – SL Benfica, 18H00

Sporting CP – GD Chaves, 20H30

Domingo, 28 de agosto

FC Famalicão – Santa Clara, 15H30

FC Arouca – SC Braga, 18H00

Rio Ave FC – FC Porto, 20H30

Segunda-feira, 29 de agosto

Vitória SC – Casa Pia, 19H00

FC Vizela – Gil Vicente FC, 21H15

*Dias de jogos podem ser alterados, dependendo do agendamento dos jogos do playoff da UECL