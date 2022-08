Marítimo preparado para combater um FC Porto "forte e agressivo"

O treinador do Marítimo não vê um FC Porto mais fragilizado, pelas saídas de jogadores como Vitinha e Fábio Vieira, e espera um adversário à imagem do que tem sido com Sérgio Conceição: forte, agressivo e intenso.

"O Porto mantém o Sérgio Conceição, que é dos melhores treinadores da atualidade, é uma referência para todos e do clube. Não costumo ver o Sérgio a agarrar-se a desculpas [saída de jogadores influentes]. Esperamos um adversário muito forte e agressivo. Já foi assim na Supertaça [com Tondela]. Nós vamos entrar destemidos. Queremos que nos respeitem, fazer um jogo de qualidade e queremos sair com os três pontos", diz Vasco Seabra, em conferência de imprensa.

A estreia na I Liga na casa do campeão nacional é vista com naturalidade pelo treinador, que considera "não haver alturas ideais para jogar contra o FC Porto". "Há sempre o momento ideial que é quando acontece", acrescenta.

Depois do 10.º lugar da época passada, o Marítimo renova a aposta em Vasco Seabra e o treinador espera que a equipa mantenha o espírito alegre e de conquista, mas que seja mais sólida nas exibições.

Para o jogo com o FC Porto, a equipa, apesar de ter uma base do ano passado, será composta por vários jogadores que se "estão a ambientar". Já disponíveis estarão os avançados Pablo Moreno e Jesús Ramírez.

"Parece-me que estarão aptos para ir a jogo. O Pablo esteve mais tempo de fora, porque não estava com a equipa; o Jesús Ramírez estava a jogar, mas num contexto diferente. Burocraticamente estarão disponíveís", revela.



O técnico dos madeirenses admite, ainda, que até 31 de agosto haja novidades no plantel, uma vez que "ainda há uma ou outra posição em que precisamos de ficar mais competitivos".

O FC Porto-Marítimo está agendado para sábado, às 20h30, no Dragão. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.