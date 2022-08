Famalicão contrata antigo internacional sub-21 francês

O Famalicão anunciou a contratação do médio Zaydou Youssouf, proveniente do Saint-Étienne.

O médio-defensivo francês de 23 anos assinou em definitivo, com um contrato válido por quatro épocas, até 2026.

Youssouf fez 35 jogos no Saint-Étienne na época passada, no principal escalão do futebol francês. No total, soma 93 jogos na Ligue 1.

Formado no Bordéus, assinou pelo Saint-Étienne em 2019, onde esteve as últimas quatro épocas. Foi internacional sub-18 e sub-21 francês.



“Estou muito feliz por iniciar um novo desafio na minha carreira. É a primeira vez que vou jogar fora do meu país e sinto que a vinda para o Famalicão é o passo ideal para prosseguir o meu percurso”, disse.