Fábio Veríssimo nomeado para o Braga-Sporting

Fábio Veríssimo é o árbitro nomeado para o Braga-Sporting, da 1ª jornada do campeonato, no domingo, às 18h00. Em campo será assistido por Pedro Martins e Pedro Mota o 4.º árbitro é João Pinho.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (CA) escolheu Tiago Martins para videoárbitro e Hugo Ribeiro estará a assisti-lo, na Cidade do Futebol.

A nomeação de Veríssimo foi divulgada esta quinta-feira, depois de na quarta o CA ter indicado que Hélder Malheiro estará no Porto-Marítimo e Manuel Mota no Benfica-Arouca.

Confira todas as nomeações para os jogos da 1.ª jornada da I Liga, com exceção do Gil Vicente-Paços de Ferreira, que se realiza na segunda-feira.

SL Benfica-FC Arouca

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Nuno Eiras e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Rui Licínio

Rio Ave FC-FC Vizela

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Luís Costa

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Estoril Praia-FC Famalicão

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Rui Teixeira

FC Porto-Marítimo

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade

Santa Clara-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Sérgio Jesus e Fábio Silva

4.º árbitro: João Pinho

VAR: André Narciso

AVAR:Bruno Jesus

SC Braga-Sporting CP

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Pedro Mota

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

GD Chaves-Vitória SC

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e André Dias

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso

Portimonense SC-Boavista FC

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Hugo Santos

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Luciano Maia