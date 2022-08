O Portimonense anunciou a contratação do médio Mohamed Diaby.

O trinco de 25 anos terminou contrato com o Paços de Ferreira, onde jogava desde 2017, e continua na I Liga.

As últimas duas épocas foram difíceis para o médio francês, com uma grave lesão e outros problemas físicos. No total, somou 91 jogos pelos pacenses.

Em conferência de imprensa o médio espera " trabalhar para ajudar o Portimonense a fazer um grande campeonato”.