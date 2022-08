Manuel Mota na Luz e Hélder Malheiro no Dragão

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, as nomeações para os primeiros jogos da primeira jornada da Liga. A prova, recorde-se, tem o pontapé de saída agendado para esta sexta-feira, 5 de agosto, com a receção do Benfica ao Arouca.

E na Luz será Manuel Mota a chefiar uma equipa composta pelos assistentes Nuno Eiras e Jorge Fernandes, com Hélder Carvalho como quarto árbitro. Vasco Santos vai estar no VAR, coadjuvado por Rui Licínio.

Na receção do FC Porto ao Marítimo, agendada para sábado, 6 de agosto, será Hélder Malheiro a dirigir a partida, assistido por José Luzia e Hugo Coimbra, com Ricardo Baixinho como quarto árbitro. Bruno Esteves vai estar no VAR, com Rui Cidade como auxiliar.

Confira as nomeações já conhecidas:

Benfica - Arouca

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos

Rio Ave - Vizela

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Tiago Martins

Estoril - Famalicão

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: Miguel Nogueira

FC Porto - Marítimo

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Bruno Esteves