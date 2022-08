Tiago Lenho: "É um marco histórico na vida do Gil Vicente, mas somos ambiciosos"

Tiago Lenho, diretor-desportivo do Gil Vicente, assume satisfação pelo momento histórico que o clube de Barcelos vive com a sua primeira participação nas provas europeias. No entanto, o objetivo não é apenas desfrutar, mas ultrapassar o Riga e chegar ao "play-off" da Liga Conferência.

"A nossa expetativa é que os adeptos e todos nós possamos desfrutar da primeira participação nas provas europeias. É um marco histórico na vida do clube. Somos ambiciosos e encaramos a eliminatória com ambição de vencer e de a ultrapassar", começa por dizer.



O dirigente reconhece a inexperiência do grupo nas provas europeias, ao contrário do Riga, que não mexe com o objetivo.

"O objetivo é ultrapassar a eliminatória. É um momento novo para quase todos no clube e temos um treinador já com duas participações na Liga Europa. É também novo para a estrutura, mas queremos seguir em frente. É um adversário de um nível competitivo diferente do nosso, mas com mais experiência neste contexto europeu", termina.

Os possíveis adversários do Gil

A equipa minhota conhece ainda hoje o possível adversário no "play-off".

West Ham, KuPS/Young Boys, Dundee United/AZ Alkmaar, Molde/Kisvarda ou Fenerbahçe/Slovácko são os possíveis adversários do Gil na derradeira eliminatória antes da fase de grupos.