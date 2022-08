André Almeida regressa aos convocados do V. Guimarães

O médio André Almeida voltou aos convocados do Vitória de Guimarães, para a visita aos croatas do Hajduk Split, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Titular no primeiro jogo oficial da época, em que os minhotos derrotaram o Puskás Akadémia, por 3-0, o médio de 22 anos falhou a viagem à Hungria na semana seguinte, para a segunda mão da segunda pré-eliminatória (0-0), devido a uma lesão muscular, regressando agora às opções do treinador Moreno Teixeira.

A outra novidade na lista de 22 convocados é o extremo Antoñín Cortés, o mais recente reforço do clube de Guimarães, oficializado no início da semana anterior, por empréstimo do Granada, da Liga espanhola, até ao final da temporada 2022/23.

Em relação ao duelo da segunda mão da eliminatória anterior, com a Puskás Akadémia, Moreno Teixeira retirou da convocatória o lateral direito Alberto Costa e o avançado Herculano.

Apesar de lesionados, o defesa Jorge Fernandes e o médio Tomás Händel, dois dos capitães de equipa, a par do guarda-redes Bruno Varela e do médio Tiago Silva, viajaram para a Croácia com o restante grupo que embarcou para o voo a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O Vitória de Guimarães defronta os croatas do Hajduk Split, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendada para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Poljud, em Split, com arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.

Convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Celton Biai e Antal Bencze.

Defesas: Miguel Maga, Abdul Mumin, André Amaro, Mikel Villanueva, Ryoya Ogawa e Hélder Sá.

Médios: Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Tiago Silva, Dani Silva e André Almeida.

Avançados: Nélson da Luz, Rúben Lameiras, Jota Pereira, Jota Silva, Antoñín Cortés, André Silva e Anderson Silva.