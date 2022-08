Sp. Farense “surpreendido” com acusações de racismo, vai investigar

O Sp. Farense diz-se “surpreendido” com as acusações de racismo por parte do Wolverhampton.

A equipa inglesa, treinada por Bruno Lage, queixou-se, no final da partida entre as duas equipas, de um episódio de racismo contra um jogador.

Ao que apurou Bola Branca, Hwang Hee-chan, atacante sul-coreano do Wolves, queixou-se de ter visto um adepto na bancada a esticar a pele dos olhos na sua direção.

João Rodrigues, presidente dos leões de Faro, mostra-se surpreendido.

“Foi altamente surpreendente essa informação. Tivemos um excelente fim de tarde com o Wolverhampton, com uma grande confraternização com administradores, diretores, jogadores e treinadores. Foi um evento muito agradável para todos e quando soubemos desta situação – já noite dentro – ficámos muito surpreendidos porque o Farense não tem isso no seu ADN”, disse.

O clube inglês prometeu informar a UEFA. João Rodrigues - apesar da surpresa - garante uma investigação.

“Se houver alguém que tiver cometido um ato reprovável de racismo, ou de que forma for, nós informaremos as autoridades e o Wolverhampton”, referiu.

Nestas declarações, o líder do Farense fala de algo impercetível, que não deve manchar o encontro entre o conjunto da Premier League e a equipa (anfitriã) da II Liga portuguesa.