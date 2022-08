​PSP deteve dois adeptos que arremessaram objetos e feriram polícias em Braga

A PSP deteve dois adeptos que arremessaram objetos e feriram polícias durante o policiamento do jogo de futebol entre o Sporting de Braga e o Celta de Vigo, disputado na sexta-feira, anunciou aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que os detidos, de 19 e 30 anos, foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Fonte da PSP disse à Lusa que os incidentes ocorreram antes do jogo, aquando da deslocação dos adeptos para o Estádio Municipal de Braga.

Acrescentou que ficaram feridos três polícias, um dos quais teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

Os dois detidos são adeptos do Sporting de Braga. Em causa o jogo de apresentação aos seus adeptos do Sporting de Braga, num jogo contra os espanhóis do Celta de Vigo. O jogo terminou com a vitória do clube minhoto por 2-1.