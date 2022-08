Ivo Vieira quer batizar o Gil Vicente nas provas europeias com uma vitória

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, quer ultrapassar o Riga na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, mesmo que o clube da Letónia esteja com mais rendimento, fruto da temporada estar ainda a decorrer.

"Se formos competitivos e sabermos o que podemos fazer, podemos deixar de lado essa ingratidão e ter sucesso. É um contexto diferente, o Riga já tem 22 jogos do campeonatos feitos, está mais identificado em termos de jogo. Temos de estar na prova, por mérito", começou por dizer.

O técnico madeirense, que sucedeu a Ricardo Soares no comando técnico, espera dificuldades do Riga, que reforçou o plantel para tentar chegar à fase de grupos da prova.

"É uma equipa difícil, competitiva, tem andado em competições deste género. Tem alguns atletas na frente que foram reforços. Reforçaram a equipa. Provavelmente são campeonatos menos fortes, mas já se conseguem apetrechar em termos de qualidade. Em Portugal, temos qualidade, mas dificuldade em contratar pelas dificuldades financeiras", atira.

Já com experiência europeia no Nacional e Vitória de Guimarães, Ivo Vieira reconhece que assume o Gil Vicente com um "legado muito bom".

"O quinto lugar foi um legado muito bom, é um lougar de grande satisfação pessoal, pelo trabalho e mérito de outras pessoal. Vou trabalhar, focado no que são os nossos objetivos, de valorizar atletas e estabilizar o clube na I Liga", termina.



O Gil Vicente estreia-se nas provas europeias na quarta-feira, em casa do Riga, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.