Benfica anuncia equipamentos alternativos com homenagem a Lisboa

"A merecida homenagem de um clube global à cidade que o viu nascer". O Benfica apresentou os equipamentos alternativos para esta temporada com uma homenagem a Lisboa.

O equipamento alternativo é em tons de amarelo, uma homenagem aos elétricos da cidade, que está representado nas costas da camisola. Já a terceira camisola, branca, destaca a calçada portuguesa.

O vídeo de apresentação dos equipamentos é ainda acompanhado por guitarra portuguesa, com a interpretação de um cântico do Benfica ao estilo do fado de Lisboa.

Os três equipamentos do Benfica para a temporada 2022/23 vão estar em exposição no Museu do Traje.