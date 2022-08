Armando Evangelista de pedra e cal em Arouca. "A minha resposta foi sempre a mesma"

"O Rio Ave há dois anos estava nas competições europeias, não perdeu estrutura, adeptos, nada, foi um acidente de percurso. O Desportivo de Chaves idem aspas. Poderemos chamar surpresa para quem não está dentro do futebol, mas o crescimento do Casa Pia tem sido fantástico", considerou.

Na última edição do campeonato, as três equipas recém-promovidas (Arouca, Vizela e Estoril Praia) mantiveram o treinador e acabaram por consolidar a manutenção, algo que, segundo Evangelista, ajudou a quebrar o estigma de "sobranceria" pelos clubes que chegam da II Liga.

"Houve uma ou outra situação em que me ligaram a perguntar a disponibilidade, mas a minha resposta foi sempre a mesma: tenho mais um ano de contrato. E ia ficar porque o meu foco é no Arouca. Saíram algumas notícias, mas sem fundamento", revelou.

No período de transição entre o final da época e a pré-temporada, surgiram rumores na imprensa de que o técnico poderia estar de saída para o estrangeiro. No entanto, Evangelista mostrou-se perentório em entrevista à Lusa e garantiu que não passaram de rumores.

Armando Evangelista analisou a próxima edição da I Liga, referindo a quebra de um estigma dos recém-promovidos, e desmentiu uma possível saída do comando técnico do Arouca no último defeso, após garantir a manutenção.

Apesar do contrato com o Arouca terminar este verã(...)

Além disso, "há muito equilíbrio" no nível de contratações de todos os clubes do campeonato, além da melhoria de infraestruturas em vários emblemas.

"O nível vai voltar a subir, para o bem de todos, e vai ser imprevisível. É pena ainda haver a discrepância entre o topo da tabela e os restantes, mas estes estão cada vez mais competitivos, com capacidade de se aproximarem. Não do topo, mas dos lugares lá perto", constatou.

Os arouquenses não ficaram atrás e desde cedo começaram a recrutar. No total, são 12 os reforços para consolidar o clube na I Liga: os guarda-redes Ignacio de Arruabarrena e João Valido, os defesas Tiago Esgaio (prolongamento de empréstimo), Bogdan Milovanov, Jerome Opoku, Rafael Fernandes e Mustafa Kizza, os médios Morlaye Sylla, Oriol Busquets e Ismaila Soro, e os avançados Rafa Mújica e Vitinho.

"Em termos de exibições, o Arouca esteve num nível muito aceitável, mas também é importante fazer a equipa crescer nesse aspeto. Houve a preocupação de que os reforços chegassem o mais rápido possível, é [um número] significativo dentro de um grupo e o processo de adaptação. No que toca a competir, não vamos virar a cara, não vamos abdicar. Sabemos onde queremos ir e qual o objetivo principal", atirou.

O 15.º classificado da última edição do campeonato marca o regresso à competição oficial com uma deslocação ao estádio da Luz, diante do Benfica, no dia 05 de agosto