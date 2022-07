Nota 3 para Manuel Mota. “Bem ao não seguir indicação do VAR”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Manuel Mota, árbitro do FC Porto – Tondela, na final da Supertaça.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Manuel Mota “apitou mais do que o habitual, mas esteve sereno” e esteve bem ao não seguir a indicação do VAR Hugo Miguel na primeira parte, que poderia ter levado à expulsão de um jogador do Tondela.

O lance foi bem decidido e o amarelo bem mostrado, não o vermelho.

Para além deste lance, na primeira parte, nota para o facto de os dois golos serem “absolutamente legais”.

Já não há falta sobre Pepe, nem falta sobre Loader.

Mo segundo tempo, o árbitro errou ao dar o amarelo a Rafael Barbosa e errou também ao dar cartão a Taremi na altura da substituição.

Resumindo foi “um jogo algo irregular, mas sem interferência no resultado final”. Nota 3.

Já dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Tondela por 3-0 e conquistou a 23.ª Supertaça.