Marítimo contrata avançado que era do Manchester City

O Marítimo oficializou, este domingo, a contratação do avançado Pablo Moreno.

O jogador espanhol, de 20 anos, tinha contrato com o Manchester City, clube que fica com opção de recompra do passe.

Pablo Moreno passou a formação por FC Barcelona e Juventus.

Nas últimas duas épocas, o avançado esteve emprestado ao Girona. No conjunto das duas temporadas fez 46 jogos e marcou três golos.

No Marítimo são também reforços: Rafael Brito (Benfica, empréstimo), Lucho Vega (Estoril), João Afonso (Gil Vicente), Matous Trmal (V.Guimarães, empréstimo) e Jesús Ramírez (CA Morelio).