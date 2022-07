Tozé Marreco. “Orgulhoso dos meus jogadores”

O treinador do Tondela, Tozé Marreco, elogiou a atitude e entrega dos seus jogadores, apesar da derrota na Supertaça diante do FC Porto.

Provámos que temos muita coisa boa, numa equipa em construção, com muita gente do ano passado, mais jovens da formação. Estou orgulhoso dos meus jogadores, deixaram tudo em campo, tentaram cumprir tudo. O FC Porto foi melhor, mas há coisas boas para levar", disse Tozé Marreco.

O técnico tondelense deu os parabéns ao FC Porto e lembrou que é uma equipa com “um poderio enorme”. “Nós tínhamos uma estratégia montada para o jogo. Até aos 25 minutos conseguimos colocá-la em prática, mas faltou a transição”, referiu.

Na segunda parte, “ajustámos o espaço entrelinhas e as bolas paradas, que o FC Porto ganhava sempre a primeira bola. O espaço nas costas do Khacef, ajustámos ao intervalo. Gostei na segunda parte a equipa com bola”.

Sobre o futuro na II Liga, Marreco lembra que o clube vive “situação difícil, que condiciona muito”.

De recordar que o Tondela está impedido pela FIFA de inscrever jogadores nos próximos dois mercados de transferências.

“Isso exige mais. Compete-nos encontrar soluções, mas garanto que vamos lutar. Seria absolutamente injusto estar a falar em objetivos de subida. Não faz sentido nenhum. O que vou exigir é para ganhar cada jogo que entrarmos em campo”.

O FC Porto derrotou o Tondela por 3-0 e conquistou a 23.ª Supertaça.