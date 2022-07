O avançado Jesús Ramírez reforça o Marítimo para a época 2022/23.

O venezuelano, de 24 anos, chega do CA Morelio, do México, onde, no ano passado, fez 10 golos em 38 jogos e, esta época, já levava quatro partidas e um golo.

Os insulares não dão pormenores sobre o negócio, nem detalhes sobre o contrato do jogador.

No Marítimo são também reforços: Rafael Brito (Benfica, empréstimo), Lucho Vega (Estoril), João Afonso (Gil Vicente) e Matous Trmal (V.Guimarães, empréstimo).